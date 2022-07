Rubén Haro confirma su salida de Ciudad Obregón; así fue el ataque armado

El periodista compartió cómo fue que vivió el ataque armado en su contra el pasado domingo en Ciudad Obregón.

Luego del ataque armado que sufrió Rubén Haro la madrugada del domingo en Ciudad Obregón, el periodista decidió dejar el municipio de Cajeme para salvaguardar su vida.

Así lo confirmó en el noticiero de Expreso 24/7, edición matutina, en entrevista con el conductor y periodista Marcelo Beyliss.

"Decidí retirarme de la ciudad sin nada. (Autoridades de Seguridad) me acompañaron a la salida de Obregón y de ahí me retiré", comentó.

El periodista de acontecimientos policíacos en el portal 'Las Noticias de la Red' compartió que lleva 3 años reportando las 'notas rojas' en Ciudad Obregón y que jamás había sido víctima de alguna amenaza, por lo que piensa que podría tratarse de una equivocación.

" Me considero una persona que no se mete en problemas. Desconozco la razón (del atentado), quiero pensar que fue una equivocación. Yo no tengo problemas con nadie ni me meto con nadie. Que investiguen todo, no tengo ningún inconveniente ", agregó.

Se dirigía a su casa

La madrugada del pasado domingo 17 de julio, luego de recorrer las calles de Ciudad Obregón buscando noticias que dar, Rubén Haro se dirigía a su casa pero, cuando iba sobre la calle 5 de Febrero, un vehículo se le emparejó y en segundos escuchó las detonaciones.

"Se quiebran 2 cristales, no sabía que había sucedido. Escucho 4 detonaciones más y me doy cuenta de que es un atentado en mi contra. El vehículo avanzó unos 30 metros y se detuvo para para ver en qué situación estaba y luego intentó regresarse. Yo tomé el volante, dí una vuelta en U y me escapé", explicó.

Posteriormente, el periodista se dirigió a la Jefatura de Policía para resguardarse. Comentó que en el camino se puso en comunicación con el 9-1-1, por lo que cuando llegó con las Autoridades de Seguridad, una patrulla más arribó al lugar. Minutos después también elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ya se encontraban ahí.

FGR lo apoya, pero "en pañales"

Ruben Haro expuso que los atentados contra periodistas no son un delito muy común para la Fiscalía General de la República, pues al proceder a hacer la denuncia por los hechos buscando los mecanismos de defensa del periodista, notó su desconocimiento en el área.

"La verdad es que están 'en pañales' un poquito. A lo mejor no es un delito que se dé muy comúnmente o que atiendan muy seguido. Fue difícil para ellos abordarlo por no conocerlo o por no hacerlo tan seguido, pero se han estado comunicando vía telefónica conmigo para otorgarme beneficios", expuso.

Finalmente señaló que la FGR le está ofreciendo irse un tiempo a una casa segura en otro estado.