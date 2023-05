Reportan robo de bicicletas en Mercado Municipal de Navojoa

El presunto responsable de estos robos es un "lavacarros" que ronda por la zona y que muchos ciudadanos ya han visto.

Constantes robos de cascos, refacciones y de bicicletas en los estacionamiento del Mercado Municipal, "Manuel Ávila Camacho", han sido reportados en las últimas semanas por usuarios y comerciantes.

En un sondeo realizado por Expreso 24/7, los consumidores señalaron que presuntamente se trata de las personas que se dedican a lavar los carros, y aunque estos hechos ya han sido reportados a las autoridades correspondientes, estos siguen sin tomar cartas en el asunto.

"A mi ya me robaron dos bicicletas en ese lugar, fue reportado a los guardias de seguridad y en la comandancia que esta en el interior del mercado y no pudieron hacer nada. Me han comentado que los robos siguen sin parar", comentó el señor Javier Amador Solis.

Los quejosos señalaron que el problema se centra específicamente en el estacionamiento que se ubica sobre la avenida Guerrero y calle García Morales.

"En ese estacionamiento es donde más roban. Hace una semana me robaron un casco y posteriormente hace tres días le robaron uno nuevo a mi hijo y no hicieron nada", expresó Felizardo Sepulveda.

Los locatarios explicaron que se presuntamente se podría tratar de una persona que se hace pasar por "lavacarros", el cual deambula por las inmediaciones del mercado viendo que roba.

"La policía ya sabe quién es, siempre anda con botas especiales para lavar carros y en short. Recientemente me robaron el casco era el único que estaba ahí, al notarlo sospecho volví y ya no estaba mi casco", aseveró Ramón Duarte Sandoval.