Monreal no buscará la Presidencia fuera de Morena, afirma en Sonora

El coordinador de los Senadores de Morena visitó Hermosillo, donde además de su charla "Diálogos sobre Visión de País", confirmó que su carrera por la silla presidencial no será con otro partido diferente a Morena.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila dijo no estar pensando en ser candidato a la Presidencia de la República por parte de otras fuerzas políticas.

El senador de la república, quien es ubicado como una de las ”corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que en estos momentos su lucha es al interior del Movimiento de Regeneración Nacional.

“No, ahorita no estoy pensando en eso, estoy luchando dentro de Morena”, enfatizó Monreal Ávila.

Durante su presentación "Diálogos sobre Visión de País" aseguró que de quienes en estos momentos aspiran a la candidatura presidencial por parte de Morena, no hay nadie más preparado que él.

“Honestamente, sin falsos halagos soy el más preparado de los que aspiran, nadie tiene mi carrera política, nadie se ha enfrentado al pueblo como yo y convencerlo, y obtener en uno y en otro puesto volver a tener su confianza”, declaró Monreal Ávila.

Sin embargo, aclaró que de su parte nunca habrá confrontación con el presidente López Obrador.

“Nunca me voy a confrontar con el presidente López Obrador, lo estimo muchísimo, no tenemos ninguna dificultad, simplemente tenemos opiniones distintas en algunos temas, que no llegan a establecer una profunda confrontación y diferencia, no, no es así”, manifestó el senador de la república.

TRES GRANDES PROBLEMAS DEL PAÍS

Al presentar su visión de la nación, el coordinador de los senadores de Morena señaló que son tres grandes problemas que afectan al país.

“La inseguridad pública donde el crimen organizado ha avanzado en territorios en detrimento de nuestra paz y nuestra tranquilidad; Economía y Empleo que ha quemado devastada en grandes sectores por la grave pandemia a la que nos sometimos y que fuimos rehenes por más de dos años”, sentenció el político morenista.

Respecto al tercer problema más severo que enfrenta el país ,argumentó que este corresponde al campo mexicano.

EL PLAN B INICIA DISCUSIONES

En cuanto al llamado “Plan B” alternativo a la iniciativa de Reforma Electoral, aseguró que desde este lunes inician las discusiones en comisiones del Senado de la República.

“Algunas voces querían que fuera una votación vía rápida, una rotación en la que no hubiera reflexión de las reformas, son casi 500 artículos de casi seis leyes, de manera firme me opuse a que fuera aprobada por la vía rápida, por que es un instrumento fundamental de la vida de México”, enfatizó Monreal Ávila.

El senador consideró que el tema bajará la comisión de Gobernación y la comisión de Estudios Legislativos.

“Ayer por la noche, muy tarde estaba aquí, les mande a las comisiones algunas inconsistencias constitucionales para que las registrará y pudieran plasmarlas en el nuevo dictamen, quiero expresarles con todo respeto y sin ánimo de confrontar con la colegisladora, la Cámara de Diputados, les vamos a regresar la minuta, se las vamos a regresar porque hay errores constitucionales”, sentenció.