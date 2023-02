Sin reportes de alumnos sonorenses en retos virales: Aepaf

La organización llamó a los padres y madres de familia a seguir manteniendo supervisión hacia sus hijos y su actividad en dispositivos inteligentes.

Al momento, la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) carece de reportes de menores sonorenses involucrados en algún reto viral, como el denominado 'reto clonazepam', dijo Cecilio Luna Salazar.

El dirigente de la organización explicó que se tiene un monitoreo de la publicación de ese tipo de retos a través de redes sociales y el impacto negativo que produce especialmente entre los niños, pero al momento no se les ha hecho llegar reportes de algún caso similar que haya ocurrido en la entidad.

“ Mira, afortunadamente al menos en la Asociación Estatal de Padres de Familia no hemos tenido ningún registro; sí se han acercado algunos padres y madres de familia, a pedirnos informes, por lo cual les hemos brindado la atención ”, dijo Luna Salazar.

Adicionalmente, explicó que se han dado acercamiento con las autoridades educativas para reforzar el conocimiento entre los alumnos y evitar este tipo de retos.

“ Hemos recibido apoyo también de nuestros maestros y maestras en orientar a padres y madres de familia ante este tipo de retos, que afortunadamente en el estado no se han presentado, pero eso no quiere decir que no estemos en riesgo latente a diferencia de otros estados de la república ”, apuntó.

Supervisión a los menores

Respecto a este tema, dijo que la mejor medida que puede seguirse por parte de los padres de familia es la supervisión, contacto y comunicación con sus hijos.

“ Estar pendientes con el uso de esos dispositivos, a todas esas cuestiones de las nuevas tecnologías para evitar alguna desgracia, imagínate que algún medicamento que podamos tener en nuestros hogares y que nuestros hijos le den un mal uso, nadie estaríamos exentos ”, acotó.

Consideró como adecuado que los padres de familia puedan revisar los dispositivos digitales y plataformas sociales de sus hijos.