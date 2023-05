Cambio en mercado de referencia, entre propuestas para ayudar a trigueros

La referencia que en su tiempo fue propuesta por los productores, determina el mercado de futuros establecidos en la bolsa de valores de Chicago, misma que establece un precio del trigo muy por debajo de lo que establece el mercado de Minneapolis.

Derivado de la reunión que tuvo el Gobernador del Estado con productores de trigo de la región, se puntualizaron algunos planteamientos para ayudarlos a construir una solución al tema de los costos de la semilla, entre ellos está cambiar el mercado de referencia, mencionó Alfonso Durazo Montaño.

La referencia que en su tiempo fue propuesta por los productores, determina el mercado de futuros establecidos en la bolsa de valores de Chicago, misma que establece un precio del trigo muy por debajo de lo que establece el mercado de Minneapolis, por ello se planteó a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Social cambiar el mercado de referencia en beneficio de los productores.

En la reunión también se explicó un programa de precios de garantía de Segalmex, que ampara a los pequeños productores de trigo panificado y los productores de trigo cristalino con un incentivo para la adquisición de instrumentos de Administración de riesgos, para aquellos productores que cuenten con tierras de hasta 50 hectáreas y que comercialicen su producción en el territorio nacional.

Durazo Montaño explicó también que apoyará el ejecutivo en la negociación con los industriales, ya que el 30% del trigo cristalino que se produce en el estado, es un trigo que se produce por contrato y ya comprometidos con un industrial a proporcionarlos y el precio de ese trigo está definido con toda anticipación mediante contrato.

"Tenemos el apoyo del Presidente López Obrador, Para tener aranceles a la importación de trigo de países que compiten con nuestro trigo, con aquellos particularmente que no tenemos tratado de libre comercio como Francia, Ucrania, Rusia y Argentina a manera de ejemplo, eso nos va a permitir negociar con los industriales en mejores condiciones, porque ya no van a poder importar de esos países que tienen precios de mercado inferiores a aquellos con los que se produce el trigo sonorense"

"Si el incremento en los aranceles nos da mayor capacidad de negociación con los industriales y podemos negociar mejores precios con ellos, lo aprovechamos, también nos comprometimos a ser intermediarios, gestores, entre la Cámara Nacional de Molinos de Trigo, con el propósito de hacer una negociación global que nos ponga a todos en las mejores condiciones posibles", detalló el mandatario.

Norma 130

Se va a publicar la norma 130 comentó Durazo Montaño, una norma que reconoce un valor adicional al trigo en virtud de su calidad proteínica lo que ocasionará una ventaja adicional a los productores del esta semilla por ser el trigo de sonora el de mayor cantidad de proteínas que se produce en el país.

"También quedamos en fortalecer la oficina de Segalmex que está en Obregón, quedamos de instalar mesas de trabajo para ir previendo lo que este siglo los productores no previeron, por ejemplo, no compraron las coberturas para el precio del trigo, muy probablemente porque el año pasado el trigo tuvo un precio de excepción y tal vez con la expectativa de ese altísimo precio del año pasado, ahora no cubrieron las coberturas" agregó Durazo Montaño.

Los patrones de cultivo serán encaminados al cambio, sumó pues establecerán una mesa de trabajo para impulsar cultivos de otras siembras en el valle del Yaqui y del Mayo, que cumplan con las condiciones que el gobernador ha comentado con anterioridad, bajo consumo de agua alto valor de mercado.