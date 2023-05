Piden restauranteros implementen acciones para disminuir delitos en Cajeme

José Yañez López, presidente de los Restauranteros Unidos del sur de Sonora, informó que este gremio se encuentra preocupado por los constantes delitos que se han registrado en contra de algunos negocios de Ciudad Obregón, donde al menos siete de ellos resultaron afectados la semana pasada.

Un llamado enérgico a las autoridades de seguridad hicieron restauranteros de Cajeme para que se implementen las acciones necesarias que ayuden a disminuir los delitos de robos, asaltos y daños que se ocasionan en contra del sector empresarial.

“La asociación de restauranteros desea expresar su profunda preocupación por la vulnerabilidad que enfrentan nuestros negocios ante los recientes asaltos a mano armada y robos nocturnos que han ocurrido en nuestra ciudad, la seguridad de nuestras clientes, colaboradores y economía es primordial para nosotros, es nuestro deber señalar que nos sentimos desprotegidos ante la impunidad y la falta de acciones para hacerle frente a esta problemática”, expresó.

Alier Chávez Valenzuela, miembro de la asociación, comentó que el pasado viernes un sujeto ingresó armado a su restaurante de sushi, el cual causó temor en los trabajadores y se llevó el dinero en efectivo que tenían en la caja.

“Este mensaje no es solamente por mi negocio, son muchos los de robos en restaurantes que no han sido resueltos, sé que mis compañeros tienen situaciones similares, la inseguridad que sentimos es porque no ha habido tranquilidad”, manifestó.

Raúl Ayala, quien también forma parte de este gremio, solicitó mayor coordinación con las autoridades policiacas, pues a raíz de que falleció el Director Operativo Jesús Alberto Navarro Velarde se terminó la atención de Seguridad Pública Municipal.

“Creemos que la única manera de asegurarla tranquilidad y la protección de nuestra comunidad es a través de una estrecha colaboración entre las autoridades competentes y los líderes empresariales, hacemos un llamado a las autoridades para que se tomen acciones para combatir el crimen mejorando la coordinación entre las fuerzas del orden y empresarios”, agregó.

Ya tienen un detenido

Cabe señalar que el pasado fin de semana un hombre fue detenido porque se hacía pasar como integrante de un grupo delictivo para extorsionar a comercios de Ciudad Obregón, el cual se puso a disposición de la Fiscalía de Sonora.

El sujeto fue identificado como César Alexis “N.”, de 30 años de edad, a quien se detuvo de manera inmediata por el delito de portación de arma prohibida, además de extorsión en contra de una pizzería de la colonia Centro.