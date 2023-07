Vecinos de Valle Grande 2 piden les regularicen sus terrenos en Navojoa

El coordinador general de la Invasión Valle Grande 2, Rosario García Borbón señaló que, son poco más de 22 mil familias las que buscan se regularicen 32 hectáreas, rumbo al sur de Navojoa, lugar en donde viven.

Para buscar certeza jurídica de sus terrenos, representantes de la Ampliación Valle Grande 2, solicitaron apoyo del gobierno municipal, estatal y federal, ya que aseguraron que particulares buscan despojarlos.

"Nos vimos en la imperiosa necesidad de hacerlo (invadir) toda vez que las autoridades municipales y estatales no cuentan con reservas territoriales y como siempre Navojoa a crecido a través de las invasiones quisimos hacer lo mismo tomando el ejemplo de todos los demás", declaró.

García Borbón detalló que, necesitan el apoyo de las autoridades para poder fincar una vivienda en el lugar que cuente con certeza jurídica y todos los servicios públicos.

"Queremos que la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones acuda hasta acá con nosotros y nos digan a que altura están las peticiones que estamos haciendo por escrito en relación a esto", aseveró.

Solicitan información de terrenos

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que les den una información para conocer la situación de los terrenos ya que hay tres grupos diferentes que se dicen ser propietarios.

"Nosotros no nos importa de quien sean los terrenos, queremos que se demuestre ante el estado de quien son para que los compre y no los done a nosotros que tanta falta nos hace", recalcó.

El líder social, dijo que tienen poco más de un año asentados por lo cual pidieron a las autoridades municipales dotarlos de los servicios básicos de agua potable, alumbrado público y energía eléctrica.