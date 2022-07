Solicitan extender fecha para regularización de autos en Sonora

Debido a las complicaciones que se tienen en la plataforma del Registro Público Vehicular (Repuve) al momento de solicitar una cita para regularizar los vehículos extranjeros, la asociación civil Depafason solicitó una extensión en la fecha para llevar a cabo este trámite hasta el 31 de diciembre y no al 20 de septiembre como se tiene estipulado.

El presidente nacional de esta organización, Jesús Alberto León Michel, explicó que hay personas que están dispuestas a regularizarse y la plataforma no les permite avanzar, por lo que se verán afectadas una vez que se culmine el decreto.

Se ha batallado con esa página para hacer las citas y no ha cumplido con el estándar de regularización diaria, ya estamos a julio y ya no hay citas. El decreto ya casi se vence, por eso como asociaciones responsables estamos pidiendo que se amplíe para que todo aquel vehículo que no se ha regularizado lo haga

Jesús Alberto León Michel

Presidente Nacional de Depafason