Modulo de regularización en Guaymas es aprovechado por hermosillenses

Debido a la poca cantidad de citas que atiende el modulo Repuve de Guaymas, ciudadanos de Hermosillo viajan al puerto para regularizar su vehículo a pocos días de que culmine el plazo establecido por el Gobierno Federal.

El módulo del Registro Público Vehicular (REPUVE) en Guaymas, no ha recibido la cantidad de gente que esperaba tener en estos últimos días, y los encargados confirmaron que aún hay citas para quien desee regularizar su vehículo de procedencia extranjera.

La mañana del miércoles 28 de diciembre, a solamente tres días de que culmine el plazo que dio el Gobierno Federal para realizar el trámite, en el módulo que atiende a Guaymas-Empalme había alrededor de 30 personas a espera de ser atendidas, y una tercera parte de los interesados residen en Hermosillo, donde se saturó el módulo hace tiempo.

“Yo entré a la plataforma el 27 de diciembre y obtuve mi cita para hoy, si llego hasta ahora es porque acabo de comprar el carro hace 15 días, es uno modelo 2004, ya tenía como cuatro o cinco años en México, me doy cuenta de que en Guaymas te atienden mejor que allá, es más difícil porque es un sinfín de gente” , dijo el señor Rafael, de la colonia Nueva Galicia de Hermosillo.

Para Carmen Hugues, propietaria de un automóvil modelo 2006, la situación fue similar, y hace alrededor de un mes intentó sin éxito sacar su cita en Hermosillo, y el módulo más cercano disponible era el de este municipio.

“A mí me mando mi esposa, sinceramente yo no quería, me estuvo insistiendo y pues vine” , dijo Jorge Alfredo, propietario de un automóvil modelo 2007, que sacó su cita el viernes pasado y el día 28 regresó a su casa con el carro legalizado.

Sobre el decomiso que se podría ejecutar en 2023 a los vehículos no regularizados, hay cierto escepticismo, ya que muchos propietarios no creen que el Gobierno Federal se atreva a perder votos y popularidad quitándole su patrimonio tanto a los que no quisieron regularizarse, como a los que no pudieron porque su matrícula inicia con letra.

De acuerdo con el último informe oficial expedido por el REPUVE, el pasado 23 de diciembre en Guaymas se tenían 5 mil 238 automóviles regularizados, y en Empalme 2 mil 366, lo que da un total de 7 mil 604.