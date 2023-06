Representantes de sector agrícola exigen apoyos a Gobierno Federal

Los manifestantes colocaron las lonas en las vallas que rodean el edificio de gobierno, la cuales tienen mensajes dirigidos al presidente Andrés López Obrador, para pedir una respuesta inmediata.

Representantes del sector agrícola de más de 20 estados del país, entre ellos Sonora, se concentraron este martes afuera de Palacio Nacional para exigir apoyos del Gobierno Federal en la comercialización de los granos de trigo y maíz.

Los estados presentes conformaron el Frente Nacional de Rescate para el Campo Mexicano, para implementar acciones coordinadas y se logre un resultado favorable en la venta de los granos que se cosecharon en este ciclo agrícola.

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), Álvaro Bours Cabrera, destacó que se requiere de manera urgente que el Gobierno Federal implemente políticas públicas para que la producción de los granos no desaparezca en el futuro.

“Sin una política pública que le dé certidumbre a los precios de garantía que tanto pedimos no va a haber institución que financie a ningún productor del país, por lo tanto, no habrá producción de ningún tipo de grano, no se va a lograr una autosuficiencia alimentaria, vamos en sentido contrario porque cada vez dependemos más de importaciones”, expresó.

Importancia de apoyos a sector primario

Haciendo uso de un micrófono y frente a Palacio Nacional, el abogado y productor, Mario Pablos Domínguez, destacó la importancia de que se proporcionen los apoyos necesarios al sector primario, además de que es obligación del Gobierno Federal porque está sustentado en la Ley de Desarrollo Sustentable.

“Es urgente que se establezca un programa emergente de precios para los granos básicos y apoyos emergentes, los productores necesitan los recursos necesarios para recuperar las inversiones en el campo, de no tenerlos se generará un impacto negativo en las familias que dependen directamente e indirectamente de la actividad agrícola”, indicó.

Durante la manifestación, autoridades del Gobierno Federal convocaron a una comitiva para poder dialogar sobre las inconformidades que han expresado en las últimas semanas.

Los productores hicieron entrega de un documento con las peticiones firmado por los organismos del sector agrícola, además de que pidieron una reunión directa con el presidente López Obrador.

Fueron atendidos por la directora de Atención Ciudadana, Gabriela Romero, quien se comprometió a darles respuesta sobre las solicitudes que presentaron este martes.