SSP reporta 384 casos por efectos del calor

En comparación con el año pasado, hay una disminución del 50% de defunciones vinculadas al calor.

Hasta la semana 38 la Secretaría de Salud Pública en Sonora (SSP), ha detectado 384 casos por efectos de calor en la en tidad, informó el director de Epidemiología de esta dependencia del gobierno.

Universo Ortiz Arballo explicó que de estos casos 308 son clasifica dos como deshidratación, 75 por golpe de calor y una más por quemadura solar.

Reportó que también dentro de esta estadística, se han registrado 47 defunciones hasta el momento en Sonora por el calor.

"Estamos conscientes de que la temporada pasada de calor fue mucho más severa, no obstante esta temporada también ha sido muy severa, entonces ahí seguir insistiendo en las medidas preventivas en cuanto a los daños a la salud, no confiarnos más que nada, lo más importante es no confiarnos que por ser Sonora estamos aclimatados" , señaló.

Ortiz Arballo comparó que a diferencia del año pasado se reportó un 50% menos en cuanto a casos y defunciones pues tan sólo en 2023 se presentaron 773 casos por calor y 93 muertes vinculadas.

Para finalizar el director de Epidemiología recomendó a la población evitar la exposición al sol, hidratarse con al menos 2 litros de agua y utilizar ropa fresca y cubridora para evitar quemaduras solares.