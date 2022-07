Falta de medicinas e información aqueja a reos del Cereso de Guaymas

Internos del Cereso de Guaymas han emitido al menos 12 quejas por la falta de medicamentos oportunos e información de sus procesos penales.

Derivado de todas las restricciones impuestas a causa de la pandemia de Covid-19, los Centros de Reinserción Social (Cereso) en Sonora se vieron altamente afectados por la falta de seguimiento en ciertos procesos, lo que afectó directamente a los reos en temas de salud y su situación penal.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7, la visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Judith Esparza Lozano, comentó que luego de recibir varios reportes del Cereso de Guaymas, la visitadora regional se ha encargado de dar orientaciones y atender quejas.

"En general yo creo que es la misma situación en todos los Ceresos del estado, en cuanto a los temas de quejas de los internos, que es falta de presencia de defensoría de oficio, que no les han informado respecto a sus procesos penales, y por otro lado, la atención médica, falta de medicamentos, eso yo creo que es una situación que se ha presentado de manera general en todos los Ceresos del estado."

"Algunas veces no se les proporciona la atención, es una falta completa de atención, no en cuanto a una situación grave, a lo mejor es que se alargue un poquito la atención, no que no se les dé, pero no es en el momento debido. Por otro lado, en relación a los medicamentos, si bien, a final de cuentas les son proporcionados, no es de forma inmediata" , señaló.

Sobre el tema de la defensoría de oficio, Esparza Lozano indicó que seis de las 12 quejas recibidas en el Cereso de Guaymas son por parte de internos que creen tener detenidos sus procesos penales, sin embargo, señaló que el problema real es la falta de comunicación entre abogados y reos.

"No es que no se les haya proporcionado el defensor de oficio durante las audiencias o durante el proceso, sino más bien, es que no se acercan con ellos al interior del Cereso para proporcionarles la información de su caso".

Para cerrar, la visitadora general de la CEDH comentó que otra de las posibles razones es la falta de personal de defensoría, ya que no es un servicio propio de los Centros de Readaptación Social, sino de la dependencia de Defensoría de Pública.

Entrevista Completa