Invitan a sonorenses a regularizar autos extranjeros en operativos de Cevce

A la fecha sólo entre el 10 y 15 por ciento del padrón de los vehículos de procedencia extranjera en el Estado han sido regularizados, y para invitar a los propietarios a realizar el trámite, personal de Cevce lanzará operativos en toda la entidad de manera aleatoria.

Abenameth Romo Araiza dijo que, de los 370 mil vehículos ‘pafas’ que circulan en Sonora, sólo entre el 10 y 15 por ciento han sido regularizados, y detalló que los operativos que comenzaron el pasado 4 de julio en Hermosillo, y ya se llevaron a cabo en Guaymas, continuarán en el resto de la entidad de manera aleatoria y concluirán el próximo mes de diciembre.

“Además queremos saber cuál es el grueso de regularización que traemos en este padrón y determinar cuántos entran en la legalización” , explicó.

Filtros en Sonora

El personal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) realizará los filtros en los municipios de Cajeme, Navojoa, Santa Ana y Nogales en coordinación con la Guardia Nacional y Seguridad Pública, con el objetivo de invitar a los propietarios de carros ‘chocolate’ a que realicen los trámites de regularización antes del próximo 20 de septiembre, fecha en la que termina el plazo estipulado.

“Los operativos no son con el ánimo de causar terror, sino causar conciencia entre la ciudadanía y se sumen al proceso de regularización y que la gente no ande a última hora haciendo el trámite” , aclaró.

El titular de Cevce destacó que los operativos informativos dieron inicio el pasado 4 de julio y concluirán en el mes de septiembre, sin embargo será hasta el tiempo límite de regularización que el personal sólo realice la invitación y no el decomiso, después se ejecutarán las medidas que indiquen las autoridades.

A pesar de que los filtros no tienen como objetivo el decomiso de los autos ‘chocolate’, se han decomisado seis vehículos de alta gama, ya que estos no entran a lo estipulado en el decreto presidencial.

“Estos vehículos fueron decomisados ya que no entran ni entrarán en la regularización porque una vez incautados de inmediato se hizo el trámite para chatarrización” , detalló.