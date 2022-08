Se asignarán nuevas plazas para el próximo regreso a clases en Sonora

Con un avance del 75 por ciento en la delegación de funciones a educadores de la sección 54 del SNTE, se asignarán nuevas plazas permanentes y alrededor de mil interinatos para cubrir la falta de docentes en todo los planteles educativos del Estado.

Jesús Javier Ceballos Corral, secretario general de la Sección 54 del SNTE, comentó que trabajan en asignar plazas que cubran los espacios de personas que se jubilaron y pensionaron o que se ausentaron por motivos de fuerza mayor y dejaron puestos libres en estos dos últimos años de pandemia.

" Nos faltan nuevos maestros, nuevas asignaciones que se darán la semana que entra, ya se dieron ascensos, cambios de puesto, ahora sigue dar oportunidad a todo aquel que cubrirá las plazas de los que se retiraron o se jubilaron ", dijo.

Expuso que una vez que terminen de revisar la totalidad de la planilla laboral, contarán con un listado para determinar qué escuelas faltan de cubrir, porque siempre hay planteles a los que nadie quiere ir pero deben atenderse.

" Siempre hay problemas en un regreso a clases y esta vez es más complicado porque venimos de una pandemia. Ahora el gran reto son todas las escuelas y sobre todo los maestros; siempre falta uno, dos, tres, porque no había personal, porque no se asignaron plazas, pero estamos trabajando en eso ", aseguró Ceballos Corral.

Por otra parte, comentó que hay escuelas que todavía no están en condiciones de abrir, el secretario de educación, Aarón Grageda Bustamante fue muy claro haciendo ver que no podemos decir que no llegaremos a cien, " tenemos que decir que llegaremos al cien la rehabilitación de las escuelas ", aludió.

De momento, dijo, se tiene un censo que arroja que el 85 por ciento de las escuelas pueden estar listas para regreso a clases y consideran que este periodo que resta para el inicio del ciclo escolar pudieran estar listas el 99 por ciento.

Agregó que seguirán aplicando los protocolos de seguridad sanitaria en atención a la pandemia de Covid, protegiendo a los trabajadores de la educación y sobre todo a los alumnos.