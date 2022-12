Responsable de lesiones de "Zorrillo" no podrá ser sancionado en Empalme

Los defensores de los animales temen que Empalme vaya por el mismo camino que Guaymas, donde se aprobó el mismo reglamento en el año 2017 pero no se le dio seguimiento y hasta la fecha no se aplica, toda vez que los ayuntamientos no manifiestan interés en el tema.