Hermosillo, municipio con más casos de afectaciones por calor en Sonora: SSA

Hasta la semana 39, se registraron 390 casos de afectaciones por calor y 47 defunciones en la entidad.

En el reporte emitido por la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora (SSA), se informó que hasta la semana 39, el estado acumula un total de 390 casos de afectaciones por el calor, siendo Hermosillo la ciudad que emitió más reportes.

Dentro de estos casos se encuentran los golpes de calor, deshidratación, así como una quemadura solar, lo que ha llevado a la SSA a realizar una serie de recomendaciones para evitar exponerse a las altas temperaturas.

"Es muy importante decir que no hay que confiarnos. La aclimatación del sonorense tiene un límite, si no estamos habituados, no debemos de hacer un esfuerzo físico y mucho menos bajo los rayos del sol desde las 11 hasta las 17 horas, ya que esto nos puede provocar una descompensación, y si no nos hidratamos correctamente, aquí la recomendación es tomar agua, por lo menos dos litros al día, seguir protegiéndonos del sol, seguir también con las prácticas de utilizar sombrero y mangas largas" , indicó el director de Epidemiología, Universo Ortiz Arballo.

Municipios con más casos

Hermosillo, el municipio con mayores afectaciones, actualmente acumula 238 casos, mientras que Guaymas tiene 30; San Miguel de Horcasitas, específicamente Pesqueira, 27 casos; Caborca, 26; y San Luis Río Colorado, 23. Estos municipios concentran alrededor del 90 por ciento de casos en la entidad.

Ortiz Arballo explicó que en comparación con el año pasado, hay una disminución del 52 por ciento en casos por calor, y hasta un 59 por ciento menos en defunciones, pues para la semana 39 de 2023 se reportaban 806 casos por calor y 114 muertes, mientras que este año los reportes fueron 390 y 47 defunciones.