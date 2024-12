Sonora registra la cifra negra más elevada en 14 años

La cifra negra expresa la proporción de delitos no perseguidos, misma que alcanzó para Sonora su nivel más alto de los últimos 14 años.

Observar el crimen a través de las investigaciones iniciadas por las autoridades para perseguirlo es la manera usual de hacerlo, pero también un método que presenta vicisitudes: la mayoría de los delitos no son denunciados, o no se contó con las averiguaciones. Esta situación se expresa en la 'cifra negra', un porcentaje que expresa la proporción de delitos no perseguidos, misma que alcanzó para Sonora su nivel más alto de los últimos 14 años.

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece que para el cierre de 2023 la cifra negra llegó en Sonora a 95.4 por ciento luego de un avance de 5.2 puntos porcentuales respecto de 2022. Se trata del nivel más alto que el indicador registra desde 2010, mientras que el resultado más cercano data de 2020, cuando se informó de la falta de denuncia o averiguaciones en el 94.92 por ciento de los delitos.

Te puede interesar Sonora sigue sin casos confirmados de sarampión ante segunda ola de contagios

Dificultas en cultura de la denuncia

Además del tono histórico que implica superar la marca del 95 por ciento en este rubro, la entidad se ubicó como la octava del país con mayores dificultades en la cultura de la denuncia. Por arriba de Sonora se ubican únicamente Guerrero (97.45 por ciento), Chiapas (96.64 por ciento), Tamaulipas (96.39 por ciento), Sinaloa (96.33 por ciento), Veracruz (96.32 por ciento), Nayarit (96.19 por ciento) y Oaxaca (95.72 por ciento).

A nivel nacional, la cifra negra muestra un promedio de 92.78 por ciento al considerar los 32 estados, lo que representa un ligero aumento respecto de 2022. Contrario a lo que sucede en Sonora, sin embargo, el nivel más elevado de este indicador se registró en 2020, cuando el porcentaje de los delitos no denunciados o no investigados llegó a 93.31 por ciento.