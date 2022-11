Deciden prohibir la venta de pirotecnia en Cajeme

Los regidores de Cajeme decidieron eliminar la venta y uso de pirotecnia en el municipio con 20 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

Luego de haberlo analizado durante varios meses con autoridades de sector salud, económico y ecológico, el cabildo de Cajeme aprobó eliminar el uso y venta de la pirotecnia en el municipio, con la finalidad de evitar afectaciones en personas y animales.

En Sesión Extraordinaria, el regidor Fidel Covarrubias dio a conocer que durante meses 18 integrantes del cabildo que conforman diversas comisiones analizaron el uso que se le dio a la pirotecnia durante años anteriores, así como las consecuencias han dejado, por lo que de esta manera se consideró viable prohibirlo.

“Es sumamente importante la decisión que se está tomando el día de hoy, el hecho como está avanzando nuestro municipio y como lo hace el gobernador Alfonso Durazo que está poniendo el ejemplo, esto protege a niños con autismo, protege a los animales y evita la contaminación ambiental”, expresó.

Respecto a la afectación económica que esto podría generar en los comerciantes que se dedicaban a la venta de estos productos, agregó que en años anteriores no respetaron los reglamentos, pues también ofrecían pirotecnia prohibida que generaban daños en la sociedad.

“La gente que se dedica a este negocio nunca respetó el listado que se autorizaba y cuando no existe responsabilidad por medio del comerciante no podemos convertir un negocio de manera legal junto con lo ilegal, eso es lo que pasó durante muchos años”, agregó.

El regidor Pedro Chávez habló sobre la importancia de que las corporaciones de seguridad y emergencia realicen los operativos correspondientes para que se prohíba de manera pareja y no existan tiendas o almacenes clandestinos que se dediquen a ofrecer estos productos.

“Que sea una prohibición total, no parcial, si los comerciantes no van a vender, pues hay tiendas donde venden este tipo de pirotecnia, hay quienes vienen de fuera con camiones y que dicen que tienen permiso federal, pero se ocupa la anuencia del municipio. Si es para que nadie venda, que sea total, no nomás los comerciantes locales”, apuntó.

Según datos proporcionados por el departamento de Cruz Roja en Ciudad Obregón, durante el mes de diciembre se atienden a más de 15 personas con lesiones causadas por la pirotecnia.

Este tema será canalizado a la Mesa de Seguridad para que las diversas corporaciones determinen los operativos que se llevarán a cabo a finales de este año para evitar el uso clandestino de la pirotecnia y se determinen las sanciones correspondientes.

Cabe señalar que este punto fue aprobado por 20 integrantes del cabildo, mientras que uno se abstuvo y otro más estuvo en contra, este último fue el regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Bueno, quien consideró que la decisión se llevó a cabo de manera precipitada y no se tomaron en cuenta instancias importantes como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).