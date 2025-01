Recolectan botes de aluminio para brindar cuidados a perros callejeros

Elizabeth Reyes comenzó con esta noble labor hace 8 años, y hoy tiene un refugio con 25 perros a los que les brinda atención y cuidados.

Desde hace varios años, una pareja empalmense recolecta botes de aluminio para recaudar fondos, con los cuales solventan gastos para cuidar perros que viven en la calle.

Elizabeth Reyes, residente de Empalme, contó que hace 8 años inició con la noble labor de brindar atención y cuidados a animales que se encontraban en la calle solos o enfermos.

"Juntamos botes de aluminio que están en la calle o a veces la gente nos da para podernos ayudar. Tenemos un pequeño refugio de 25 perros: viven en nuestra casa, los alimentamos, están desparasitados y los damos en adopción" , explicó.

Además, ofrecen el servicio de traslado gratuito a jornadas de esterilización a los canes, con el fin de contribuir en el control de la reproducción de perritos, ya que lamentablemente un gran número termina en la calle, sin hogar.

"Da mucha lástima que ande tanto animalito por la calle sufriendo. Yo todas las mañanas salgo a caminar a las 5:00 de la mañana, me voy en mi bicicleta y voy juntando botes, voy viendo a los animalitos que andan en la calle sufriendo. Me he llevado varios (a casa)" , detalló.

Finalmente, invitó a las autoridades y a la comunidad en general a apoyar las actividades encaminadas al cuidado de las mascotas e implementar campañas de esterilización en la ciudad.