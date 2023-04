Recomendaciones para estas vacaciones de la Condusef

La Representante de la Condusef en Sonora se enlazó vía telefónica durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para compartir unos consejos que se deben tomar en cuenta durante esta Semana Santa.

Los delitos informáticos han tenido un aumento en los últimos años, situación que provoca que se establezcan lineamientos a la hora de adquirir productos y servicios por medio de internet; Blanca Rosas, representante de la Condusef en Sonora, compartió algunos consejos que se deben seguir durante esta temporada si se busca tener unas vacaciones increíbles.

“Hay recomendaciones para los que van a salir y para los que no van a salir, en el caso de los que saldrán de viaje la recomendación deben tener mucho cuidado con sus compras de bienes y servicios en sus compras en línea, lo que se conoce como comercio electrónico, no hay que reservar vehículos, hoteles o tiempos compartidos a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, porque así como aparecen esas personas, también pueden desaparecer”, comentó.

Las compras por este medio se llevan a cabo ofreciendo un servicio o producto pidiendo un depósito, por lo regular en efectivo, o si se hace una transferencia es a un particular totalmente ajeno a quien está ofreciendo el servicio, razón por la cual recomienda la experta no hacer tratos de este tipo, que de preferencia se utilicen aplicaciones reconocidas, ya que detrás de ellas hay un contrato que se debe cumplir y que establece términos y condiciones para las cancelaciones.

“Para los que van a quedarse en casa no hay que bajar la guardia, la delincuencia envía muchos mensajes masivos a los celulares, a los correos electrónicos, hacen llamadas telefónicas fingiendo ser ejecutivos de un banco y le dicen que hay problemas con sus cuentas bancarias o que tienen un depósito cuantioso que van a recibir y que hay problemas en su cuenta; no hay que hacer caso a esos mensajes ni a esas llamadas, hay que colgar y desconfiar de ellas”, agregó.

Mencionó también que este año han incrementado los reclamos de transferencias no reconocidas en comparación con años anteriores, por lo que invita a no compartir ningún dato en las llamadas que reciban y colgar, para luego hablar al banco y verificar que no sucede nada con su cuenta, no quedarse hablando con las personas que saben cómo persuadir a la gente para que entreguen sus contraseñas y datos, con lo que solicitan créditos a su nombre y hacen disposiciones de ellos, además de vaciar sus cuentas.