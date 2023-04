Cecilia Flores dedica mensaje en redes tras su aparición en Sinaloa

Luego de ser reportada como desaparecida por el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, así como su localización por autoridades de Sinaloa, la fundadora del grupo de buscadoras agradeció la preocupación del pueblo mexicano.

Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadora de Sonora, habló tras su reporte de desaparición y posterior localización en Sinaloa y lo hizo a través de sus redes sociales, agradeciendo la preocupación y su regreso a casa sana y salva.

Luego de ser reportada por su colectivo como desaparecida desde el pasado domingo en Sinaloa, y hallada por autoridades de Sinaloa tras quedar varada y sin señal, la madre buscadora, Cecilia Flores dedicó un mensaje en el cual además de agradecimientos, hizo la reflexión sobre el final que tuvo su historia en comparación con la de miles de desaparecidos en México.

En un breve video de 45 segundos publicado en su cuenta de Twitter (@CeciPatriciaF), la líder de las Madres Buscadoras de Sonora expresó el siguiente mensaje.

"Agradezco muchísimo la solidaridad y la empatía de la sociedad que estuvo haciendo oración por mi, las voces que hoy estuvieron orando por mi, son las voces que me impulsan a seguir luchando, a seguir adelante y a no decaer en esta lucha.

"Yo quisiera que todas las historias de los desaparecidos tuvieran el mismo final que el mío, volver a casa con vida, volver a estar con mi familia, volverlos a abrazar.

"Agradezco muchísimo el apoyo y solidaridad, a todas las familias que me apoyan y están conmigo las amo; a las Madres Buscadoras que no me soltaron un momento de su mano y a todas esas personas que confían en mi, que creen en mi y que cuentan con todo mi apoyo" , fueron las palabras de Flores Armenta.

Gracias a Dios por darme otra oportunidad de volver a casa y estar con ustedes mi gran familia que tanto amo madres buscadoras la lucha será incansable por traerlos de vuelta a casa pic.twitter.com/YyXCUm4F2r — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 18, 2023

La Fiscalía de Sonora confirmó minutos antes de las 9:00 horas que Cecilia Patricia Flores Armenta apareció luego de que se vehículo presentara una falla mecánica, quedando incomunicada en una zona donde no había red celular, apenas unas horas después del reporte de desaparición emitido por las Madres Buscadoras de Sonora.