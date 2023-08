Realizan vigilia por Alma Lourdes; FGJE reitera compromiso por justicia

La Fiscalía de Sonora atendió a familiares e integrantes de organizaciones civiles quienes exigen justicia por la mujer asesinada en Ciudad Obregón.

Familiares de Alma Lourdes así como integrantes de la Observatoria Ciudadana Todas MX, se unieron en una vigilia en memoria de la mujer asesinada en Ciudad Obregón, por fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Hermosillo.

Con velas y pancartas, las y los familiares así como el grupo feminista que convocó a esta vigilia, exigieron justicia por la joven de 30 años que presuntamente fue asesinada el pasado sábado por Hilario "N", el cual podría ser procesado por los delitos de feminicidio y acoso sexual.

José Antonio Chávez Valenzuela, primo de Alma Lourdes, comentó que esperan a que se haga justicia ante el feminicidio de su pariente en Ciudad Obregón.

" Honestamente les digo de todo corazón, no quiero que nadie pase por ese dolor, ustedes no dimensionan lo que se sufre, no dimensionan las lágrimas que soltamos todos, lo veíamos y decíamos 'es que no es cierto, esto no puede estarnos pasando' y después decir ya nos pasó, nadie más tiene que vivir esto ninguna mujer más tiene que vivir esto, ni una familia más, nadie tiene que pasar por esto, no debe de pasar más ", comentó.

Fiscalía atiende a manifestantes

Momentos más tarde, los familiares así como las integrantes de la Observatoria Ciudadana Todas MX fueron recibidos por la Vicefiscal de Delitos Sexuales y Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) reiteró su compromiso en lograr justicia para Alma Lourdes "N", víctima de Feminicidio el pasado fin de semana en Cajeme, esto al brindar atención directa a sus familiares y representantes de colectivos feministas. (1) pic.twitter.com/1UoT8V1lnO — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 25, 2023

Un ahora aproximadamente después, los familiares de Alma Lourdes compartieron que esperan que se haga justicia por parte de las autoridades, las cuales les aseguraron que las investigaciones se están haciendo conforme a la ley, reiterando que este viernes se llevará a cabo la audiencia de vinculación del detenido.

Para finalizar José Antonio Chávez Valenzuela pidió a la población a no hacer peleas por comentarios en redes sociales por este caso pues aseguró que la violencia no se frena con más violencia.