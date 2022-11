Cajeme se suma a la marcha en defensa del INE

Integrantes de la marcha fueron convocados a las 10 de la mañana en la plaza Álvaro Obregón.

Como parte del movimiento nacional para defender el Instituto Nacional Electoral (INE), en Cajeme se llevó a cabo la marcha conformada por ciudadanos, integrantes de organizaciones civiles y militantes de partidos políticos.

A las 10 de la mañana, los participantes acudieron a la plaza Álvaro Obregón con pancartas que plasmaban los mensajes “El INE no se toca”, “Yo defiendo al INE” y “México democrático”.

Ciudadanos manifestaron que este movimiento es para defender la democracia del país, por lo que consideran que el gobierno actual busca intervenir en los procesos electorales.

“No queremos que desaparezca el INE, que sea una institución democrática y nos defienda a los mexicanos para poder elegir libremente a los que queramos que nos gobierne y no a los que impongan ellos. Con esas modificaciones va a escoger a los consejeros que quiera a su modo y va a mandar como lo ha hecho en estos cuatro años”, expresó la ciudadana Patricia Ochoa.

“Yo vengo a apoyar al INE porque sí funciona, no le veo motivo a que quieran cambiar algo que si está funcionando, vemos que tenemos un presidente que todo lo quiere cambiar como lo hizo con el Seguro Popular que quiere destruir las instituciones que tenemos” , comentó el ciudadano Armando Valdez.

Pero también quienes se hicieron presentes en este movimiento fueron militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN), quienes señalaron que la propuesta de reforma electoral podría traer graves consecuencias para el país.

“El INE ha demostrado que se ha renovado en base a los cambios de gobierno que hemos tenido, no sé por qué a este gobierno no le gusta, quiere transformarlo porque quiere conservar el poder en el país. Creo que es muy engañosa la situación que está pasando y debemos despertar, participar y quitar esa apatía que existe porque está en peligro todo México, porque si se acaba el INE se acaba una elección limpia” , manifestó Eduardo Flores, militante del PAN y ex candidato a la diputación federal por Movimiento Ciudadano.

“Es un apoyo total a nuestras instituciones y un rechazo a la propuesta de reforma que se ha venido manejando por parte del Ejecutivo, creo muy importante que los que hemos participado de una o de otra manera sabemos que si algo nos garantiza esta institución son contiendas limpias, parejas, que nos dan certeza y nos ayudan a tener una estabilidad social. He tenido la oportunidad de de ser candidato, de salir favorecido y no salir favorecido y aceptar siempre los resultados porque sabemos que hay un instituto cumpliendo su trabajo” , explicó Emeterio Ochoa, militante del PRI.

“Qué triste que ese órgano democrático que de alguna manera les dio la oportunidad de llegar al gobierno, ahora quieran cambiarlo y quieran deshacer como lo han hecho con muchas instituciones. Les decimos a los legisladores que vean el apoyo simultáneo de toda la ciudadanía, el INE no se toca, ojalá que lo capten, ojalá que así sea y que el INE tenga mas presupuesto en lugar de menos”, detalló Armando Alcalá, militante del PRI.

El recorrido solamente se realizó alrededor de la plaza pública y después se instalaron en el monumento Álvaro Obregón para llevar a cabo la protesta de manera pacífica por varios minutos y finalmente se trasladaron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral.