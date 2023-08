Realiza Gerardo Fernández Noroña rueda de prensa en la Perla del Mayo

El aspirante del Partido del Trabajo reconoció que si no gana la encuesta apoyará a quien haya resultado designado por el pueblo.

El aspirante del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, para fungir como coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación por Morena, ofreció una rueda de prensa en el municipio de Navojoa.

Al tomar la palabra, en su mensaje fue directo y conciso resaltando que el piensa ganar la coordinación por cumplir con los ideales del movimiento de la Cuarta Transformación.

"En este momento en el país no hay quien me pueda derrotar, no solo por las habilidades que tengo, si no porque yo defiendo una causa justa, al pueblo, la verdad, la soberanía y eso me da el peso y una autoridad moral política" , resaltó

Fernández Noroña destacó que en su visita a Sonora se reunió con el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, para principalmente hablar del proceso de elección interna para el aspirante a la candidatura a la presidencia de México en el 2024.

"Yo había planteado únicamente dos cosas, una que me parecía incorrecto que en los domicilios donde hubiese publicidad no se hagan las encuestas, pero ya dijo Mario Delgado que no se van hacer así, será donde toque" , aseveró.

El petista dijo que le pidió a Durazo Montaño que Angélica Ivonne Cisneros Luján, diputada federal no participará al frente de la Comisión de Encuestas porque ella simpatiza directamente con Claudia Sheinbaum.

"Durazo Montaño me comento que el y Mario Delgado junto con todo el equipo se hacen responsables del proceso e impedirá que haya cualquier cosa incorrecta" , recalcó.

Finalmente, reconoció que si no gana la encuesta apoyará a quien haya resultado designado por el pueblo. Asimismo, como exclusiva dio a conocer que rifará el Noroñabus entre simpatizantes de su movimiento que lo han apoyado el camino por la coordinación Nacional de la defensa de la Cuarta Transformación.