El tramo de terracería entre Imuris y Magdalena fue reabierto tras trabajos con apoyo de autoridades y vecinos.

El tramo de terracería que une Imuris y Magdalena, entre Terrenate y San Ignacio, fue reabierto desde el pasado lunes, tras trabajos intensivos para restaurar su tránsito.

“Esta ruta es fundamental para los peregrinos de San Francisco… su apertura es un alivio para la comunidad”, comentó Jesús Leonardo García Acedo, alcalde de Imuris,.

El presidente municipal destacó que las labores incluyeron colocar sacos de arena sobre el río Bambuto para asegurar un paso estable. Agregó que este esfuerzo refleja la coordinación entre autoridades estatales, municipales y habitantes del municipio.

García Acedo reconoció también el papel del director de Imagen Urbana de Imuris, Edgar Morando, del personal de Protección Civil encabezado por César Pacheco, y de los cuerpos de rescate, quienes participaron activamente en las mejoras del camino.

Con la ruta convencional ya disponible, los peregrinos podrán utilizarla durante esta semana; sin embargo, se hace un llamado urgente a la población a circular con precaución, respetar las indicaciones de los equipos de rescate y estar alerta a posibles riesgos.