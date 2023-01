Llaman a evitar contacto con animales silvestres por rabia

El ser humano puede estar invadiendo el hábitat de la fauna silvestre, y esto puede ocasionar que animales domésticos convivan con especies que son reservorio de la rabia silvestre, consideró el profesor investigador Manuel Ignacio Nieblas López.

El coordinador de la carrera Médico Veterinario Zooctenista de la Universidad de Sonora, comentó que el crecimiento de la población conlleva a que más personas vivan en las periferias o zonas en despoblado, donde existen animales silvestres.

“ La población está en aumento, posiblemente estemos invadiendo el hábitat de la fauna silvestre, ahí conviven, debemos evitar tener contacto con estos animales ”, expresó.

Recomendó a los ciudadanos que salen al campo o zonas alejadas evitar tener contacto con mapaches, coyotes, murciélagos, zorros o zorrillos, así como ardillas de campo.

" Si andamos en el área rural hay que tener cuidado, y si vemos a un zorro que anda en el área urbana, inmediatamente notificar a las autoridades, porque esos animales no están acostumbrados a la gente. Si anda en la zona urbana probablemente ese animal no anda bien, no es normal, porque ellos siempre van a preferir estar en su hábitat natural que es el monte ", comentó Nieblas López.

Es importante evitar tener contacto con animales silvestres al notar la presencia de algunos de ellos, no hay que molestarlos, simplemente alejarse de ellos, recomendó.

“ No hay que alarmarse, son casos esporádicos que siempre ha habido, lo que hay que hacer es concientizar, cuidar a nuestras mascotas y vacunar ”, expresó el catedrático.

Es importante crear consciencia a los dueños de perros para que los vacunen y esterilicen, que los mantengan dentro de sus viviendas y que no anden en la calle para mejor control.

Asimismo, recomendó tener cuidado con perritos callejeros, pues muchas veces estos andan en las periferias buscando algo de comida y luego regresan al casco urbano.