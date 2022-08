"Una tontería", así califica Canirac la propuesta anti-alcohol en estadios

Manuel Lira, dirigente de Canirac Sonora afirmó que la iniciativa propuesta por Morena es parte de sus decisiones absurdas.

La propuesta de senadores de Morena para prohibir la venta de bebidas alcohólicas es "una tontería y una mera ocurrencia", dijo el dirigente de la Canirac en Sonora, Manuel Lira Valenzuela.

Señaló que esta acción vendrá a ser un golpe a la actividad económica de los restaurantes que entre sus opciones de servicio, cuentan con la operación de pequeñas sucursales al interior de estadios o arenas deportivas.

“Es una tontería, la realidad es que vemos a este gobierno con unas decisiones muy absurdas, se van a lo más fácil” , dijo Lira Valenzuela.

El dirigente de los restauranteros organizados en Sonora, señaló que si la idea es atender los efectos del consumo alto de alcohol, sería importante trabajar desde otro tipo de ángulos como las acciones de concientización y fomento a los valores.

"Por qué no metemos mejor una culturización, por qué no ponemos civismo en las escuelas, por qué no nos vamos al fondo de las cosas, por qué en el tema de los estadios no aumentan la seguridad, por qué no alinean las bardas, nosotros aquí en Sonora estamos muy lejos de la percepción que se tienen en los estadios principalmente de fútbol, donde se han presentado algunos desmanes en los últimos meses” , indicó.

Lira Valenzuela dijo que en el caso del estado de Sonora no se han presentado hechos violentos de gran magnitud relacionado al consumo de bebidas alcohólicas en estadios o arenas donde se realizan eventos deportivos.

"Yo no estoy de acuerdo, ni la Canirac está de acuerdo, pues esto viene a dar al traste con muchos empleos, a mucha gente que se dedica a esto, se me hace un absurdo como siempre, legislado en base a ocurrencias, es una tontería esto y no estoy de acuerdo” , comentó Lira Valenzuela.

Consideró que no hay de malo en poder disfrutar un espectáculo deportivo mientras se disfruta de una bebida de contenido alcohólico.

