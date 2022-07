Quinta ola del coronavirus pronto golpeará a Sonora

El especialista en infectología, Alejandro González Mares, informó que, aunque todavía no es tangible para la población, ya estamos oficialmente en la quinta ola de contagios por coronavirus en México.

HERMOSILLO, SON.- En los últimos días han incrementado sustancialmente los contagios de Covid-19 en México, registrando más de 8 mil casos positivos y al menos 42 defunciones en las 24 horas previas al último reporte técnico publicado por la Secretaría de Salud, mismo que actualmente coloca a Sonora como uno de los estados con más enfermos.

"Ya se comienza a notar el incremento en cifras, y también en las extraoficiales. En nuestra práctica médica ya se nota cómo cada vez más personas buscan atención médica con síntomas relacionados al Covid, y que terminan saliendo con prueba positiva" , afirmó.

Circulan subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron

"Son subvariantes que nos han enseñado algunas cosas a lo largo de las últimas semanas. De Sudáfrica pasó a Europa y de Europa pasó a Estados Unidos, y ahorita Estados Unidos está reportando un incremento de casos" , dijo.

"relativa fuerza"

"Hace unas horas tuvimos una respuesta de la vacuna Moderna, donde ellos aseguran que sus vacunas contra el coronavirus también pudieran ayudar a proteger contra las subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron, sin embargo hace falta que también se pronuncien el respecto los laboratorios que son productores de vacunas" , señaló.

La vacunación es importante

"Por fortuna, estas modificaciones o mutaciones en factores de virulencia de las subvariantes no han generado como tal un incremento en la patogenicidad, no se ponen más graves quienes están padeciendo el virus con estas subvariantes de Ómicron". "Estas subvariantes no están generando un incremento en el número de vidas, ni incremento en la hospitalización con respecto a las otras subvariantes que tuvimos desde diciembre a febrero" , comentó.

"El resto de la población que ya padeció coronavirus previamente, o que se encuentra también ya vacunada con el esquema completo, o la combinación de las dos cosas, tendrá una oportunidad mayor de salir bien librada". "La recomendación es que si una persona tiene síntomas respiratorios que puedan ser compatibles con la enfermedad por Covid, acuda a atención médica o a realizarse la prueba y que no se confíen" , puntualizó.

