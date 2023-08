Policías que no cumplan Certificado Único Policial no portarán armas: SSP

María Dolores del Río Sánchez señaló que es necesario aplicar y aprobar este examen de control y confianza, de lo contrario, los elementos no estarán armados.

Policías de corporaciones estatales y municipales que no cumplan con el Certificado Único Policial (CUP) no podrán portar armas, informó la titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

María Dolores del Río Sánchez comentó que una de las consecuencias de no cumplir con el CUP es que los elementos no estarán armados, por lo cual es necesario aplicar y aprobar este examen de control y confianza.

"Cómo consecuencia de no cumplir con el Certificado Único Policial (CUP), cuando se autoriza la licencia de portación de armas, se toma en cuenta el número de policías que cuentan con eso (CUP), de manera inmediata una corporación municipal que no cuenta, estamos hablando de sus policías, si ninguno de ellos cuenta con el requisito no se les entregan arma, es como si no tuvieran policías en el municipio" , aseguró.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, indicó que con respecto al CUP se debe de trabajar de la mano con los municipios más pequeños para que puedan tener la aportación del C3.

"No contar con el examen de control y confianza no se incrementó el nivel académico y hay policías de poblaciones pequeñas que solo tienen la primaria, la secundaria y que ya tienen muchos años trabajando como policía, entonces también tienen un derecho" , comentó.

Para finalizar, el mandatario estatal indicó que se está trabajando con los presidentes municipales para que las corporaciones de la policía estén mejor calificadas y con ello mejores pagadas.