María Rita Plancarte: primera rectora de la Universidad de Sonora

María Rita Plancarte es la primera mujer en dirigir la Alma Mater.

Nacida en la frontera de Nogales, en los albores de la década de 1960, María Rita Plancarte Martínez hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir la máxima casa de estudios del Estado de Sonora.

“Ser la primera rectora de la Universidad de Sonora es un honor, una distinción y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad, un reto que ha significado dedicar todo mi tiempo y esfuerzo a una institución que es la mejor del noroeste y que por su misma grandeza, es sumamente compleja y heterogénea”, compartió la rectora.

A pesar de la complejidad del cargo, diariamente llega a un salón del departamento de humanidades para ofrecer clase a sus estudiantes. Esta cercanía, asegura, la impulsa para enfrentar los retos venideros.

“Todos los días despierto con mucho entusiasmo porque lo primero que hago es dar clase. Doy mi clase de 7 a 8 y eso me vivifica; convivir con los estudiantes, saber qué piensa cada generación, eso me da fuerza para venir a trabajar todos los días y proponer temas en la agenda. Creo que lo que más me gusta de estar aquí es que estoy en la posibilidad de generar respuestas, de resolver”.

Fructífera carrera

Esta relación con el aula se explica a través de su fructífera carrera académica, la cual le ha valido para ser profesora investigadora adscrita al Sistema Nacional de Investigadores.

Uno de sus temas predilectos es la crónica sonorense.

“(Como académica) me dedico a la literatura mexicana hispanoamericana. Mis trabajos son sobre este tema, aunque últimamente he estado trabajando mucho con textos de la época colonial, especialmente las crónicas que se han escrito sobre el estado de Sonora en el siglo XVIII”, compartió Plancarte Martínez.

Con estas experiencias, el camino hacia el cambio de paradigma en la rectoría de la Universidad de Sonora se construyó de manera orgánica: transitó por distintos puestos administrativos, uno de ellos como jefa de departamento, hasta conseguir la máxima distinción, aun sin proponérselo. A raíz de ello, comenzó una nueva labor.

“La universidad es muy compleja, tenemos 6 campus, cada comunidad es distinta y buscar que estas comunidades entren en armonía y diálogo para generar nuevas formas de trabajo es lo más importante que podemos hacer”.

No obstante, a casi tres años de su periodo al frente de la universidad, que comenzó el 16 de junio de 2021, Rita Plancarte tiene claro lo que la mantiene de pie ante la vida universitaria, “lo que más me llena, sin duda, es ver a mis estudiantes trabajando, estudiando, pensando por sí mismos. Es lo más satisfactorio”, confesó.