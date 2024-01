Ella es Hera Hyesang Park, cantante coreana que abrirá el FAOT 2024

La elegancia y calidad vocal de Hyesang Park aperturará la edición número 39 del festival artístico en Álamos.

Con una variedad de mezcla de música de opera alemana, francesa, española y un toque especial de música mexicana, la coreana, Hera Hyesang Park, acompañada al piano del maestro Andrés Sarre, inaugurarán las Noches de Gala del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2024.

En punto de las 20:00 horas, en el Palacio Municipal de Álamos, la elegancia y calidad vocal de Hyesang Park aperturará la edición número 39 del festival artístico cultural más importante del sur de Sonora.

En rueda de prensa, Hera manifestó sentirse feliz y agradecida por poderle ofrecer la oportunidad de inaugurar el FAOT 2024.

" Me encanta México, su gente y la comida. Es mi segunda visita y quiero venir muchas veces. Las olvidamos fácilmente con los oídos pero el corazón tiene una memoria que no olvida, y esta noche espero me recuerden en sus corazones ", resaltó.

La reconocida soprano dijo sentirse identificada con el país mexicano, pues personas como el gran intérprete musical Plácido Domingo, le han señalado que tiene sangre latina.

" Estoy segura que sí tengo sangre mexicana, pues cuando escucho o canto música mexicana me sale el tigre que llevo dentro ", aseveró.

Añadió que el venir de una cultura donde es complicado expresarse y donde inclusive tienen una diferente concepción de ser humilde, el tener un contacto con la cultura mexicana la hace sentirse libre.