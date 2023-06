Alonso Yocupicio, 'el criticón de Sonora'

Compartió que el origen de su apodo fue simbólico, pues la primera ocasión en que un seguidor le pidió una foto, este no recordaba su nombre, por lo que lo buscó en redes sociales como “criticón”. Desde ese momento, decidió conservarlo.

Comunicar de manera abierta y directa, entender y entretener audiencias, formar comunidades y divertirse: estos son algunos elementos que hay detrás del contenido del 'Criticón de Sonora', el tiktoker, community manager y licenciado en comunicación, José Alonso Yocupicio Dumas, que con 22 años de edad ha logrado establecer una firma como influencer y contar con más de 60 mil seguidores.

Compartió que el origen de su apodo fue simbólico, pues la primera ocasión en que un seguidor le pidió una foto, este no recordaba su nombre, por lo que lo buscó en redes sociales como “criticón”. Desde ese momento, decidió conservarlo.

Pero sus críticas no responden a una manera negativa de ver la vida, sino a un modo de expresarse que comparte con la audiencia en la entidad. Ello es posible con el objetivo del entretenimiento como escenario, aunque Alonso recordó que en ocasiones algún comentario puede despertar inconformidades.

“El principal motivo es entretener y ese es el problema con el que me topo muchas veces, que la gente se lo toma demasiado en serio, ¿no? Por ejemplo, había un tiempo en el que hablaba mucho en específico de diferentes ciudades de Sonora.



La mayoría de la gente de esas ciudades se reían y decían “sí somos” y lo compartían, pero siempre había otro pequeño porcentaje de la gente que lo veía que decía “oye, pero por qué estás diciendo eso”.

Ante estas situaciones, usuales en el medio, el influencer sonorense se lo toma con humor:“Yo no sé cómo pueden tomarse en serio un vídeo de 15 segundos de un morrillo que tiene el cabello pintado, que parece que le cayó cloro”, dijo entre risas.

Todo sea por llegar a más seguidores

Pequeños conflictos como ese son posibles únicamente bajo una condición: llegar a públicos diversos, extensos y tocar temas interesantes para ellos. Las conversaciones en sus transmisiones en vivo o videos en diversas plataformas, incluso, han llegado a reflejar el día a día de la ciudad. “Ha ocurrido en varias instancias que me ha contestado TikTok el Gobierno Hermosillo.

Específicamente uno que era sobre el bache más antiguo Hermosillo, fue hace como más de 40 años de eso y (en el video) digo yo, si no los arreglaron desde entonces, pues ya yo creo que nos están jugando una broma.

”A raíz de eso, se generó una conversación sobre el tema en la que participaron el Ayuntamiento de Hermosillo y la audiencia de Alonso. Esa no fue la única vez.“

Cuando empezaron a arreglar el tramo a desnivel tan famoso, yo dije que estaban todas las calles tapadas al mismo tiempo; y no es como que me propusieron una súper solución, pero se unieron a la conversación en los comentarios diciendo, ‘es para para mejorar la ciudad y luego van a notar todos el cambio’. Y es verdad, a final de cuentas yo me estaba quejando ante una mejora”.

Es así que, además de entretener y divertirse, Alonso Yocupicio ha logrado comenzar conversaciones relevantes e informar a sus audiencias, con lo que se ha establecido como tiktoker reconocido en Sonora y el país, pues ha colaborado con influencers de otras entidades.

¿Cómo trabajas las distintas plataformas digitales?

En Instagram no les gusta cualquier cosa. Específicamente buscan cierto tipo de cosas y la cantidad de vistas que consigo allí es muy consistente. A menos que haga algo fuera de lo normal. En Instagram lo que pega mucho es hacer preguntas extrañas y usar los dedos de cierta manera para que parezca cómico, ese tipo de contenido pega mucho.

¿Qué opina tu famiia de que seas tiktoker?

Mis papás me han apoyado siempre, mi hermana también, mi hermana chiquita, y sobre todo mi abuela. La considero mi más grande fan: siempre ve mis TikTok, hay veces que los comenta también. Una vez estaba transmitiendo en vivo y mi abuela simplemente se metió. Salió ahí en vivo y dije: bueno, pues ni modo, la incluí en todo lo que hacemos y a mucha gente le encantó.

¿Que le dirías a las personas sobre tu contenido?

Todo el mundo tenemos el espacio y el derecho de quejarnos de lo que sea que nosotros queramos, sobre todo en las redes sociales. Solo que sí hay que saber diferenciar entre criticar y atacar a las personas. Porque al final de cuentas pueden ver al criticón ahí en el TikTok, pero detrás del crítico, hay una persona con sentimientos, con metas, con ambiciones, con estudios, con familia.