"Queríamos que fuera un proceso democrático, que los priistas decidieran": Ernesto de Lucas Hopkins

HERMOSILLO, SON.- "Yo siempre me manifesté porque fuera un proceso democrático. Lo que más convenía era que fueran los priistas los que tuvieran la oportunidad de decidir", expuso Ernesto de Lucas Hopkins, actual dirigente estatal del PRI Sonora.

En entrevista con el periodista y conductor Marcelo Beyliss en el programa de Expreso 24/7, edición matutina, el priista compartió que al menos 6 de los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos no estuvieron de acuerdo con la dictaminación que se hizo en México de revocar la candidatura de la fórmula de Zaira Fernández y Pascual Soto.

El dirigente del PRI Sonora sabe que la situación actual en la que se encuentra el partido tricolor traerá repercusiones directas, sin embargo espera que estas sean mínimas.