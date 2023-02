Comisiones de Gobernación y Educación analizarán iniciativas a Ley Unison

Jacobo Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado compartió en Expreso 24/7 algunas medidas que se están implementando en el Congreso para atender las iniciativas de la Unison.

Las comisiones de gobernación y educación serán las encargadas de atender las iniciativas que presenta la Universidad de Sonora con el fin de establecer una ley justa que atienda a todas las necesidades de la comunidad universitaria.

“En el Congreso estamos atendiendo la iniciativa de la Ley Orgánica, que proviene de una consulta y un consenso al interior de la Universidad como Colegio Académico, donde se retoman las diferentes expresiones y aspiraciones que tiene la comunidad, que entregó y puso en manos del Gobernador del Estado, quien está trabajando en esos acercamientos con la comunidad universitaria” mencionó.

Gracias a su facultad de iniciar leyes, esta iniciativa llegó a manos del gobernante con el fin de empezar el proceso como se debe; Mendoza mencionó que se inicia con una consulta de parlamento abierto para acercarse a la discusión y al tema que se establece, además de asistir a las sedes de las unidades regionales para presentar un dictamen que provea y dote a la Universidad de una nueva ley.

“El diálogo es un ejercicio constante de retroalimentación, estamos en la mejor disposición de escuchar todas las iniciativas y someter a discusión y análisis para atender las propuestas de modificación” agregó.

Democracia total

La autonomía es razón de ser de la Universidad, aseveró Mendoza, quien mencionó que lo que hace el Congreso del Estado es establecer una ley que reconoce esa autonomía y que provee elementos a su interior de organización interna.

“El Congreso le autoriza a la Universidad su ley y también sus recursos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo, se está actuando de manera responsable y muy respetuosa, pues viene de la discusión interna de la Universidad, de foros, consultas y sitios de internet que implementaron para hacer esta consulta que estamos recopilando para abrir el espacio de diálogo en la figura del parlamento abierto para dudas, aportaciones y propuestas” agregó.

Ante la pregunta de si se cree que se podrían eliminar las cuotas que actualmente cobra la Universidad, el diputado mencionó que apenas se está contemplando la creación de un fondo cuyo recurso permitirá ir eliminando las cuotas gradualmente, para que un día los estudiantes no tengan que pagar nada, pero que por el momento no se podría eliminar porque no se tendría la capacidad financiera.

"Lo ideal es que sea educación pública y gratuita, se contempla la creación de un fondo, cuyos recursos permitirán gradualmente eliminar las cuotas"

Jacobo Mendoza

Diputado por Morena

