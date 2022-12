Venta de carne aumenta previo a la cena de Año Nuevo

A finales del año, la venta en las carnicerías se incrementa significativamente en Guaymas.

“Yo voy a preparar esta pierna mechada con almendras, ajos y ciruela, es la receta que he hecho por 30 años, he querido variarle, pero mis hijos la piden, es el único día del año en que comemos esta receta, es algo que no puede cambiarse tan sencillo” , dijo la señora Blanca mientras compraba 10 kilos de pierna de puerco en el área de carnicerías del Mercado Municipal de Guaymas.

Según platicó Francisco Ibarra, propietario de una carnicería, cada año alrededor del día 12 de diciembre comienza el incremento en las ventas, primero en carne para preparar tamales, así como panza y pata de res para el menudo, pero en los días previos al 24 y el 31 la demanda sube a más del 100 por ciento.

“Toda esta temporada es buena, es la mejor del año, y para el 31 en la tarde ya no queda nada” , dijo.

Al mediodía del jueves 29 de diciembre, las carnicerías del mercado como de otros puntos de la ciudad tenían una clientela constante, sobre todo de mujeres que iban a hacer la compra para la cena de Año Nuevo.

En la Carnicería México, con sucursales en el centro y el norte de Guaymas, el producto más llevado también fue la pierna de puerco y el menudo, el maíz pozolero, cilantro, cebolla y chiles, así como la piña enlatada, mientras que los vendedores ambulantes “batearon” con la venta de chiltepines.

En un sondeo realizado entre los guaymenses, señalaron que en sus hogares se cena pozole, pierna o menudo como platillos fuertes, y las guarniciones más utilizadas son los frijoles puercos, el puré de papas, los torcidos, las teleras y la ensalada de coditos.

Los comerciantes señalaron que el incremento en los precios que se dio durante 2022 en alimentos debido a la inflación, no ha disminuido el ánimo de los clientes para hacer sus cenas navideñas y de Año Nuevo, que son una tradición en la que siempre se destina un gasto.