No hubo daños en el Palacio Municipal de Guaymas

Luego de que el lugar fue evacuado por las obras de pavimentación a su alrededor, ya se reanudaron las labores dentro del recinto.

Después de que la semana pasada se sintiera una fuerte vibración en el Palacio Municipal de Guaymas, Protección Civil hizo una revisión del edificio y dictaminó que no hubo ningún daño, aseguró la alcaldesa Karla Córdova González.

Comentó que el municipio no contempla invertir en la reparación integral del edificio debido a la falta de presupuesto, pero que han trabajado en quitarle peso a los techos y así evitar riesgos, considerando que la construcción tiene 124 años en pie y nunca se le ha dado un mantenimiento a fondo.

“Bajamos los tinacos de los techos, aquí también se tiene que quitar este techo (sala de cabildo) en el primer piso quitamos los plafones, en la planta alta había como cinco pisos, uno encima del otro, eso es lo que podemos hacer nosotros y lo demás entregárselo a alguna dependencia federal y salirnos, pero no hay a donde salirnos, tenemos una que otra oficina fuera, pero no hay como sacarlas todas, ni tenemos en el corto plazo proyectado, salvo que arregláramos el tema con Bansi, en el sentido de que dejáramos eso por la paz y nos fuéramos a otro crédito que nos permitiera liberar efectivo de unos dos o tres millones al mes, eso sería otra historia, pero mientras no avance en lo legal, no tenemos de donde sacar dinero”, dijo.

Hace falta mantenimiento al edificio

La deuda con la financiera Bansi inició en la administración 2012-2015 y según lo dicho por Córdova González, en aquellos años el Ayuntamiento pagaba 60 mil pesos mensuales, y actualmente pagan 5 millones de pesos de mensualidad, más un millón y medio de intereses.

“No son cosas se resuelvan de la noche a la mañana, sabemos que esto es una necesidad, pero hay necesidades prioritarias en la ciudad y es en las que nos tenemos que enfocar, y como dicen el que mucho abarca poco aprieta y nosotros no podemos estar sacando absolutamente todo, tenemos que sacar las necesidades que perjudican a las mayorías para que estas sean las beneficiadas, y el edificio está de pie después del dictamen, yo les pedí el dictamen y no pasó absolutamente nada”, concluyó.

Como se informó la mañana del martes 1 de marzo, la vibración se debió a los trabajos de demolición del asfalto que se realizan en la avenida Serdán con maquinaria pesada y todo el personal que ahí labora fue evacuado de manera preventiva para regresar al siguiente día a trabajar con normalidad.