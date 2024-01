Jubilado se prende fuego frente al Palacio de Huatabampo por falta de pago

Testigos oculares informaron que alrededor de las 11:00 horas, un hombre del sexo masculino, de aproximadamente 60 años, acudió al inmueble ubicado en calle Constitución, frente a la Plaza Juárez, en la colonia Centro de Huatabampo.

En forma de protesta, la mañana de este miércoles, un presunto pensionado del Ayuntamiento de Huatabampo se prendió fuego para manifestar su enojo por la falta de pagos.

Testigos oculares informaron que alrededor de las 11:00 horas, un hombre del sexo masculino, de aproximadamente 60 años, acudió al inmueble ubicado en calle Constitución, frente a la Plaza Juárez, en la colonia Centro de Huatabampo.

Detallaron que luego de unos minutos, se colocó frente a la entrada principal del Palacio Municipal para posteriormente sacar de una bolsa tablas, un neumático y con gasolina y cerillos originar el fuego.

Abundaron que en cuestión de segundos, el hombre se arropó con una de las cobijas y se colocó arriba de la fogata para de esa manera prenderse fuego. Al no soportar el calor provocado por las llamas se quitó la cobija, dejando que consumiera hasta el final.

Lo auxilian paramédicos

Tras ser alertados de los hechos, al lugar arribaron paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos de Huatabampo, quienes con una unidad extintora apagaron el fuego.

Los paramédicos auxiliaron al hombre que sufrió una ligera intoxicación provocada por el humo que emanó de las telas, para después ser trasladado por las autoridades municipales a la Comisaría de Seguridad Pública de Huatabampo.

Una de las manifestantes, Luz del Carmen Pacheco Quiñones, explicó que la decisión por parte de la persona fue tomada debido a la falta de pagos por parte de la administración que encabeza el alcalde Juan Jesús Flores Mendoza.

"El fin de año no se pagó, no pagó en esta primera quincena de enero, y el presidente dice cínicamente que no hay dinero y que le hagan como quieran", aseguró.

Pacheco Medina dijo que este tipo de medidas que está tomando la ciudadanía son parte del hartazgo que sienten por la falta de atención de la actual administración pública.

"Él merece ser juzgado, "Chuy Flores" merece ser juzgado por la falta de pagos, por lo insensible que es con todo su pueblo, con todos sus trabajadores, con todos los jubilados que para eso trabajaron 30 años, para recibir su jubilación", apuntó.

Finalmente, hizo responsable al alcalde por los daños físicos y emocionales causados en la persona que realizó el acto de protesta y sufrió una intoxicación.