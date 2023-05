Padres de familia toman escuela en Ciudad Obregón

La manifestación inició este jueves en las instalaciones ubicadas en la colonia Beltrones, donde los afectados señalaron que la directora no ha atendido la suciedad de los baños y bebederos, además de que la caseta escolar vende comida chatarra y en malas condiciones.

Cansados por las malas condiciones de la escuela Esteban Teros Careaga, padres de familia tomaron el plantel para solicitar la intervención inmediata de las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

La manifestación inició este jueves en las instalaciones ubicadas en la colonia Beltrones, donde los afectados señalaron que la directora no ha atendido la suciedad de los baños y bebederos, además de que la caseta escolar vende comida chatarra y en malas condiciones.

Elizabeth Herrera López, presidenta de la sociedad de padres de familia, explicó que desde hace meses la escuela luce sucia, sobre todo los baños y bebederos, lo cual ha ocasionado enfermedades de infección en al menos 10 estudiantes.

"Ha habido casos de niños que se han enfermado por infección en la orina debido a los baños tan sucios. No se ha solucionado; esto no es de hace una semana, sino de hace meses. Muchos niños prefieren no ir al baño y sus papás vienen por ellos. Si mi hija necesita ir al baño, me la llevo. El maestro ya conoce la situación", expresó.

Sin respuesta

Agregó que la escuela cuenta con un intendente; sin embargo, a pesar de que se ha reportado a la dirección la falta de limpieza, la directora no ha exigido una respuesta al trabajador.

Otra situación, dijo, es que algunos árboles ya lucen secos y están en riesgo de caerse, por lo que solicitaron la intervención de Protección Civil, ya que esto podría afectar a algunos de los estudiantes.

Los padres inconformes informaron que mantendrán tomado el plantel hasta que obtengan una respuesta por parte de las autoridades de la SEC y se dé solución a este problema.