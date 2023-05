Productores de trigo amenazan con tomar oficinas de Sader

El líder de los productores agrícolas del sur de Sonora, resaltó que la protesta es para solicitar al Gobierno Federal que mejore los precios de garantía para los granos del trigo y del maíz.

Ante la falta de respuesta del Gobierno Federal, productores agrícolas de Fuerte Mayo, Huatabampo, tomarán el próximo lunes las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en ciudad Obregón, informó Noé López Gastelum.

"En una reunión que tuvimos el día miércoles 10 de mayo en las instalaciones del Distrito de Riego 041 del Valle del Yaqui, acordamos una serie de acciones para presionar al Gobierno federal por su falta de voluntad, una de ellas es tomar la Sader", puntualizó.

Señalan que hay cerrazón

López Gastelum dijo que las negociaciones se han dificultado ya que el Gobierno Federal sigue en una cerrazón de decir que no tiene dinero para los agricultores.

"Otro tipo de acciones que buscamos implementar es de no recibir atención o una respuesta favorable por parte del Gobierno Federal, vamos a proceder a manifestarnos en las inmediaciones de las oficinas de Hacienda", aseguró.

El agricultor dijo que en los últimos días productores agrícolas del sur del Estado se han unido a las manifestaciones que estan realizando los productores de Sinaloa.

"No hay voluntad del Gobierno Federal es por eso que tenemos que seguir en nuestra lucha. Agradecemos al gobernador del estado Alfonso Durazo que esté preocupado y accionando pero no va a poder él con el paquete porque no es para él, es para el gobierno federal", apuntó.

Finalmente dijo que otro tipo de acciones a realizar es programar una rueda de prensa en la ciudad de México, además de otras movilizaciones pues pese al apoyo del gobierno estatal y de los industriales, la federación solo muestra opacidad ante el tema.