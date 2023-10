Padre e hijo viajaban en avioneta que se desplomó en Guaymas

Comentaron que dentro de la avioneta viajaban dos personas de origen americano que eran padre e hijo, sus cuerpos todavía no han sido localizados a pesar de las intensas acciones de búsqueda hasta ahora se desconoce los nombres de las personas que tripulaban el aeroplano.

Tras las investigaciones realizadas por la Secretaría de Marina (SEMAR), se dio a conocer que los tripulantes de la avioneta que se desplomó en el mar el pasado 9 de octubre en el trayecto de vuelo Guaymas a la Paz Baja California, eran padre e hijo, hasta el momento los cuerpos no han sido localizados.

La Semar confirmó a través de una conferencia de prensa que se realizó esta semana que, al recibir el reporte del incidente se inició con el operativo de búsqueda y rescate localizando vestigios de la aeronave entre ellos una maleta, el depósito de combustible de la unidad aun con combustible, salvavidas, entre otros elementos que pudieron flotar después del impacto.

Según información emitida por la Secretaría de Marina en Baja California Sur, la zona en que cayó la avioneta se encuentra una profundidad considerable factor que dificulta a las autoridades el rescate del fusilaje.

“Se necesita equipo muy especializado para poder rescatarla, los cuerpos no aparecieron hicimos recorridos terrestres por la playa de acuerdo un programa que nosotros tenemos para encontrar a personas o unidades que tienen estas afectaciones, son programas muy certeros y no pudimos localizar los cuerpos, lo que quiere decir que, pues quedaron adentro de la avioneta con el cinturón de seguridad colocado, hasta ahorita seguimos haciendo los recorridos pero no hemos encontrado otra cosa más”, informó el Vicealmirante José Sandoval Gómez, Jefe del Estado Mayor de la cuarta Región Naval.

Agregó que se tiene coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos para continuar con la búsqueda de los cuerpos. Hasta el momento las causas del accidente y ubicación de la localización exacta de los vestigios de la aeronave no fueron precisadas por la autoridad.