Policía de Nogales cumplirá dos años desaparecido; su madre ruega por ayuda

La mayoría de las personas privadas de su libertad en la frontera son hombres: Carlos Arenas, líder de Madres Buscadoras de la Frontera Nogales.

El oficial Francisco Velarde Lira, padre de un joven de 18 años y un menor de tres, elemento activo de la Policía Municipal Preventiva de esta frontera, fue privado de su libertad el mes de enero del 2021.

La última vez que se le vio fue en la colonia Nuevo Nogales, después se perdió contacto total con él y, hasta la fecha, no se tiene información de lo que pasó con el oficial.

A casi dos años de la desaparición de Velarde Lira en Nogales, Sonora, familiares, amigos y una madre desesperada piden a grito abierto saber del paradero de su ser querido sin respuesta alguna.

" No se ha tenido indicio, ni razón de él, las autoridades no me han dado noticias ni alentadoras, ni desgarradoras, ni sus compañeros se acercan a ver si la familia necesita algo ", comentó entre sollozos la madre del desaparecido María Lira Lira.

La desaparición del oficial vino a engrosar la lista de las madres buscadoras de Sonora.

El líder de Madres Buscadoras de la Frontera Nogales, Carlos Arenas, informó que en el último mes había un porcentaje más elevado en cuanto a desapariciones en personas de sexo masculino en esta frontera.