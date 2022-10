Paloma Moroyoqui despierta tras 16 días en coma; piden apoyo en Guaymas

Paloma Moroyoqui salió de un coma de 16 días provocado por rickettsiosis y ya se encuentra en su hogar en el barrio Colinas de Fátima, en Guaymas, aún débil y desorientada.

Su hermana América se encarga del cuidado de Paloma y también de su mamá de 73 años de edad, ya que, cuando la hija enfermó, cayó en una depresión que no le permite levantarse de su cama ni siente deseos de comer.

" Paloma llegó al hospital en shock anafiláctico y la trasladaron a Hermosillo. Llevaba la rickettsiosis, llevaba el dengue, iba en 4 de hemoglobina, tenía afectados el hígado, los riñones, el cerebro y el corazón. El doctor nos dijo muy claro, tiene un 20 por ciento de posibilidades de vivir. Duró hospitalizada 16 días y cuando despertó no nos conocía, al otro día ya comenzó a reconocernos, le quitaron la intubación, aquí está, y mi mamá muy mal también por el dolor que le dio que ella se enfermara ",compartió.

Paloma explicó que le cayeron tres males al mismo tiempo: dengue, rickettsia y una picadura de araña violinista, aunque el diagnóstico médico fue únicamente de rickettsiosis y, contra los pronósticos adversos, la mujer de 40 años logró salvarse, hecho que solamente puede atribuirle a Jehová.

" No me acordaba de nada, nomás de Jehová y su hijo amado. Le pedía que me dejara descansar porque era mucho el dolor, no se explican los doctores como fue que volví a nacer ", comentó Paloma aún con dificultades para hablar, y después de eso comenzó a decir frases que indicaban que sigue muy desorientada de su mente.

Su familia nunca vio a la araña violinista que Paloma refiere, pero en sus piernas y pies hay manchas y debilidad que les hacen pensar que sí hubo una mordedura y, a partir de eso, se desencadenó el shock.

Familia Moroyoqui necesita apoyo

La familia Moroyoqui enfrenta fuertes necesidades económicas y solicitaron a la ayuda a la comunidad con pañales tamaño mediano, Ensure y frutas, en el domicilio Lote 5, manzana 2 número 9 del sector Colinas de Fátima.