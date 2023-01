'Paffas' buscan incluir a vehículos que serie comienza con letra

Para buscar incluir a los automóviles de procedencia extranjera que quedaron fuera del plan de legalización del Registro Público Vehicular (REPUVE), un grupo de líderes de organizaciones civiles dialogarán con autoridades federales en la Ciudad de México, mañana martes 16 de enero.

El presidente del Consejo Nacional de Protección a las Familias Mexicanas A.C (CONAPAFAM) Fernando Chávez Vázquez, dijo que en el país son alrededor de 1 millón 400 mil vehículos los que no han podido regularizarse, ya que su serie inicia con letra y no número, y no fueron fabricados en Estados Unidos o Canadá, como establece el decreto.

Este martes tendrán un encuentro con Horacio Duarte Olivares, quien es el administrador general de Aduanas (ANAM), el director de REPUVE José Javier Ulises Miranda Nieto, el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez.

Se estima que en el estado de Sonora se tienen unas 150 mil unidades en esta situación y confían que el decreto también beneficiará a esos propietarios, ya que el no hacerlo podría tener un costo electoral para el partido político que dirige el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, Chávez Vázquez señaló que durante la primera quincena de este 2023, a pesar de que quedan más de 2 mil autos por regularizarse en Guaymas-Empalme, el módulo de REPUVE ha tenido muy baja afluencia, situación que atribuye a que la gente se está regularizando en sus gastos, pues esa falta de interés se ha visto en todos os módulos del estado.