Epidemia de estomatitis sigue sin representar riesgo en Sonora

Juan Carlos Ochoa indicó que desde un principio este virus nunca fue motivo de emergencia sanitaria.

La sanidad animal en Sonora sigue blindada, pues el brote de estomatitis vesicular en el sur de Sonora se reduce a lo sumo 8 cabezas de ganado infectadas, muy lejos de los 200 animales que se habían dicho, aseguró Juan Carlos Ochoa Valenzuela.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora manifestó que este brote en ningún momento fue una emergencia sanitaria para el estado, fue más bien una “noticia exagerada”.

Personal del Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis y Brucelosis Bovina en el Estado de Sonora, encabezados por el Médico Arturo Ruiz hicieron un recorrido por la zona donde se denunció el brote del problema.

Encontraron 4 animales infectados en Álamos, tres más en Nogales y dos, en Agua Prieta, y si acaso habrá en total unos 20 ó 30 animales contagiados en todo el estado, pero los rancheros ya están al pendiente para su detección, expresó el presidente de la UGRS.

Ochoa Valenzuela explicó que aunque el padecimiento es altamente contagioso, similar a los típicos “fuegos” en el ser humano, no es nada serio; sin embargo, como presenta características que se parecen a la fiebre aftosa, eso obliga a reportar el problema a las autoridades sanitarias.

Comentó que con un tratamiento tópico o inyectado, la estomatitis vesicular es un problema que se resuelve en un par de semanas. Puede todo el estado estar tranquilo, pues estamos al día en el tema de sanidad animal, reiteró.

Advirtió que este padecimiento en el ganado, al depender del exceso de agua durante la temporada de lluvias, no es prevenible, pero no es serio y si se atienden rápido no llega lejos.