Vecinos de Misión del Real exigen que se concluya pavimentación

Tras un mes de haber dado inicio a la obra de pavimentación, el trabajo sigue inconcluso.

Ha pasado más de un mes en el que autoridades municipales dieron el banderazo de inicio de la obra de pavimentación con concreto asfáltico en la colonia Misión del Real, sin embargo, vecinos señalan que sólo acudió personal con maquinaria para raspar un tramo dejando inconclusos los trabajos.

Javier González, vecino de este sector, mencionó que se cerró un tramo sobre el bulevar Misión del Real, pero no se ha visto a personal trabajando de manera constante, por lo que consideran que ya pasaron varias semanas de que debió de haber avanzado.

“Vinieron y se tomaron la foto, hicieron como que trabajaron poquito y ya ha sido todo, ponen maquinaria de vez en cuando pero no avanzan, yo no sé que esté pasando pero ya fue mucho tiempo y no hay nada, que mal se ve que hagan eso” , expresó.

El pasado 11 de septiembre acudió el alcalde, Javier Lamarque Cano, con funcionarios públicos para darle inicio a esta obra que comprende el tramo del bulevar Misión del Real desde la calle 300 hasta la Ejército Nacional.

La obra lleva un avance del 20 por ciento

Pese a la mala percepción de los ciudadanos, el titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Leonel Acosta Enríquez, explicó que esta obra lleva un avance del 20 por ciento, pues están en proceso los trabajos de corte en caja y bacheo.

“Ahí venimos sin hacer mucho ruido pero sí está la gente trabajando en algo que es primordial que son los bacheos profundos y superficiales, traemos alrededor de 8 o 10 personas con maquinaria haciendo todo el bacheo profundo y tapando grietas para después hacer una renivelación con moto conformadora y el recarpeteo de 4 centímetros” , indicó.

Cabe señalar que la inversión de esta obra es de 5 millones 844 mil 294 pesos y se proyecta que esté lista para antes de que finalice el año.