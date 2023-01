Denuncian vecinos de fuente de piedra exceso de contaminación en la colonia

"En las mañanas y en las tardes, mucho polvo y en las tardes, la gente quema mucha basura en las orillas y todo eso afecta, parece neblina, así se mira" expresó Angélica.

Vecinos de la colonia Fuente de Piedra denuncian que hay demasiada contaminación en el ambiente y que a una determinada hora de la tarde, una nube de polvo impide la visibilidad por la entrada de la colonia.

Fuente de Piedra es una de las últimas colonias ubicadas al norponiente de Hermosillo, la rodean cerros y zonas de terracería lo que pudiera ocasionar las nubes de contaminación.

"Se empieza a nublar todo por el mismo polvo y no puede uno ni respirar, ni salir, hay mucho niño con problemas de bronquios, con asma por el mismo polvo"

"Yo tengo 68 años y gracias a dios no me he enfermado por respirar polvo, es que yo no salgo, me la llevo encerrada" , compartió María Esperanza Montaño Morán.

Por otra parte Angélica Terán otra vecina de la colonia, externo su preocupación debido a que con ella habitan 3 sobrinas y una hija pequeñas, que se exponen a respirar este aire contaminado.

"En las mañanas y en las tardes, mucho polvo y en las tardes, la gente quema mucha basura en las orillas y todo eso afecta, parece neblina, así se mira " expresó Angélica.

Zenaida Barrazales Gutiérrez, habitante de esta zona compartió que ella se la lleva trabajando de 7:00 a 16:00 horas, casi no está en su casa, pero el tiempo que está, se expone a estas condiciones de contaminación.

"Hay mucho humo, yo creo que queman el monte o el cerro, no sé que quemaran, pero siempre está lleno de humo lo que es en la tarde, yo desconozco que sea, yo me imagino que es porque en las orillas queman basura" Señaló.

Zenaida compartió que la colonia cuenta con poco más de 10 años que se pavimentó y a lo largo de este tiempo, las condiciones siempre han sido las mismas.