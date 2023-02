"Taxis 'piratas' son un mal necesario para Ciudad Obregón"

Taxistas consideran que su servicio es necesario para ayudar a la ciudadanía a llegar a sus destinos.

Aunque aceptan estar trabajando de manera ilegal, taxistas colectivos de Ciudad Obregón consideran que son un “mal necesario” para la población, pues en caso de que no existiera este servicio los usuarios no tendrían como llegar a sus destinos.

El presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo López, quien cuenta con una organización de 24 taxistas “ruleteros”, comentó que los ciudadanos prefieren este servicio en lugar del transporte urbano.

“ Si tengo taxis piratas porque es un mal necesario, esto hay que verlo por lo social, si el servicio no se presta la gente no podría llegar a su trabajo, estos taxis andan porque no hay camiones, si no se presta este servicio la gente no va a llegar a sus destinos ”, expresó.

Agregó que en Ciudad Obregón circulan más de 180 taxistas ilegales porque no cuentan con la autorización del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, ya que no existen las concesiones para este tipo de servicios.

Resaltó que su labor es fundamental para los usuarios, ya que hay líneas del transporte urbano que dejan de circular temprano y la población no tiene cómo movilizarse durante la noche.

“ A las siete de la noche ya no hay camiones urbanos para algunas colonias y los que entran son los taxis colectivos, es un servicio que se está prestando por el bien del usuario, ellos son los que se están beneficiando ”, indicó.

Castillo López acudió al edificio del Gobierno del Estado porque el pasado jueves autoridades sancionaron un vehículo de esta organización, pero finalmente se informó que fue porque hicieron uso de las rutas del transporte público.

Cabe señalar que los taxis colectivos existen en Ciudad Obregón desde hace varios años. En sus inicios eran conocidos como “dieceros” porque cobraban rutas por 10 pesos, pero actualmente el servicio está a 15 pesos.