Comerciantes en Guaymas bloquean paso en banquetas con mercancías

La situación que es una costumbre en toda la ciudad (pese a atentar contra las leyes), es más evidente en la calle Yáñez y en la 19, también ocurre en la avenida Serdán, pero está última tiene una banqueta más amplia que si permite el paso de los peatones.

Muchos de los comerciantes formales y ambulantes del centro de Guaymas, tienen las banquetas invadidas con su mercancía, y con ello ocasionan dificultades para transitar, sobre todo a los adultos mayores y personas con discapacidad.

El señor Ángel Tominaga es ciego, hasta hace poco tiempo (a pesar de no ver nada) podía moverse por todo Guaymas; hoy un problema con una pierna lo tiene limitado, y explicó que las pocas veces que sale y va por la calle Yáñez, se tropieza con mercancía.

“Las banquetas deben estar libres, si te fijas, en la 19 por las dos aceras hay puestos, cuando no hay un ordenamiento, en la ciudad de México los vendedores se ponen abajo y uno compra desde la banqueta, aquí no hacen nada, en la ley 186 de integración con personas con discapacidad, dice que son derechos de nosotros, en la Yáñez hay mesas, bancas, maniquís y un montón de cosas, están apropiados de las banquetas y nadie hace nada” , dijo.

Tominaga relató que se ha caído varias veces en esas calles y ha estado cuando otros caen, se tropiezan o empujan porque no hay espacio suficiente para caminar con normalidad, además de que las rampas mal hechas y las alcantarillas abiertas son un peligro para ellos.

“Si no se pone uno abusado cae, antes de llegar a la farmacia Guadalajara en la Serdán está un hoyo, un registro, yo me he caído dos veces ahí, y en la Yáñez y Abelardo L. Rodriguez hay rampas para que suban sillas de ruedas afuera de la tortillería La Buena, y está bien para el lado de la Abelardo, pero para el lado de la Yáñez está una banca, luego una mesa larga en la banqueta donde ponen zapatos y huaraches, y enseguida los maniquís, luego colgueretes de ropa, así no es, de que sirve Protección Civil, Infraestructura Urbana, ponen a gente sin perfil y sin visión de hacer las cosas bien” , señaló.

En el tema de los registros abiertos, hace dos semanas, en una entrevista al titular de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología Alfonso de La Torre, este dijo que hay inspección constante a las banquetas y se notifica al propietario del registro, y si no ha habido sanciones es porque aún no terminan los procesos.