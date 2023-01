Retiran concesiones en Navojoa; IMTE se encargará de 4 camiones públicos

La directora general del IMTE señaló que las unidades que aún no entran en operaciones empezarán a prestar el servicio los próximos días, y será por parte del mismo instituto, ante la falta de interés de los concesionarios por seguir en activo.

De las 23 unidades de transporte público entregadas por parte del Gobierno del Estado para el municipio de Navojoa, cuatro de ellas serán operadas por el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado, esto debido a que algunos concesionarios no quisieron continuar brindando el servicio, indicó Lirio Anahí del Castillo Salazar.

“ De las 23 unidades que fueron entregadas para Navojoa, están en operación la gran mayoría, sin embargo, cuatro de ellas no fueron reactivadas a través de concesionarios si no que van a ser activadas directamente por la operación del Instituto.

“ Curiosamente cuando los concesionarios piden esta oportunidad de poder reactivar sus concesiones, pues ya cuando les dimos la oportunidad no todos quisieron cumplir con los requisitos y algunos dijeron, ‘ya estoy cansado, ya no puedo’, entonces ya no se pusieron a trabajar en ese sistema, sin embargo, entrarán en operación directamente por el Instituto de Movilidad que tiene las facultades para hacerlo ”, explicó.

El mismo caso sucedió con dos unidades que fueron entregadas para el transporte público de Etchojoa, mencionó Del Castillo Salazar, quien añadió que se mantendrán retirando concesiones a quienes ya no quieran brindar el servicio a los usuarios, y que también recibirán a las personas que muestren interés por integrarse al programa de movilidad de la entidad.