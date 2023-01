Denuncia que agentes aduanales le piden dinero para evitar revisión

Una joven denunció en Twitter presuntos actos corruptos por parte de agentes aduanales de Nogales.

Una usuaria de Twitter denunció a través su cuenta presuntos actos ilícitos por parte de los Agentes Aduanales de Nogales.

La joven compartió que viajó desde Suecia hasta Hermosillo para visitar a su familia, pero al cruzar en autobús por la frontera de Nogales procedente de Arizona le tocó vivir la mala experiencia.

Un hombre subió al autobús en el que viajaba para cobrar 5 dólares a cada pasajero y así evitar la revisión de los militares que están asignados a esa área.

La denunciante compartió que es originaria de Hermosillo, Sonora y desde hace más de tres años reside en Suecia, por lo cual está de visita en Hermosillo.

"Tuve miedo, me quedé viendo mi maleta hasta que cerraron el maletero uno no se queda tranquila ni segura, así fue la bienvenida a mi país, recordé porque me canse, porque me fui pero mis regresos son por la gente que amo" , compartió.

De esta experiencia la denunciante tomó evidencia, se desconoce si hará denuncia formal, ante las autoridades correspondientes.